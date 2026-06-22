MLBが公式SNSで公開した写真が話題MLBから届いた大谷翔平投手の写真が反響を呼んでいる。21日（日本時間22日）、MLBは公式X（旧ツイッター）を更新。タイムラインに現れたインパクトのある1枚に「え？」「なんで大谷さんが？」とファンの驚きと困惑が広がった。ドジャースの試合が行われる2時間前、日本時間で22日午前3時16分、MLBが大谷の写真をXに投稿した。添えられた1枚は、バットを持った大谷が口を大きく開けて驚いてい