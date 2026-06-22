さくらんぼの主力品種の一つ、紅秀峰が出荷の最盛期を迎えています。きょうは紅秀峰の発祥の地・寒河江市で品評会が開かれ、レベルの高い作品が並びました。 【写真を見る】「えげつない…」審査員も驚くハイレベルな戦い“初夏のルビー”紅秀峰の品評会特選の出来栄えは…!?（山形・寒河江市） 真っ赤に輝く紅秀峰。まさに、初夏のルビーです。 きょう寒河江市で行われた品評会には、西村山地区で作られた生産