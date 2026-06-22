ヘアカットやスタイリングなどの理容技術を「競技」として競い合う大会、東北理容競技大会がきょう山形県寒河江市で行われました。 【写真を見る】「優勝以外興味ない」髪のプロが“伝統の刈り上げ×最新デザイン”で競う！トップクラスが集まる中…県勢の結果は!?（山形） 東北の髪のプロが集結し、それぞれが個性を輝かせるアツい戦いが繰り広げられましたよ！ 東北各県から理容師が集い、腕を競い合う東北理容競技大会。第５