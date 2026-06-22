「猫にマタタビ」が科学的に証明されました。名古屋大学などの共同研究チームはネコが反応を示す2種類の植物のうち「マタタビ」により反応したと発表しました。 【写真を見る】「猫にマタタビ」を科学的に証明 ネコがマタタビに反応するのはなぜ？名古屋大学などの研究チームが発表 ネコが反応を示す植物は日本では「マタタビ」、欧米では「キャットニップ」が知られています。名古屋大学と岩手大学の共同研究チ