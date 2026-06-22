北中米ワールドカップを戦う日本代表は、ここまでグループステージ２試合を終えて１勝１分の勝点４。F組２位につけており、決勝トーナメント進出へ大きく前進している。そこで気になるのが、ノックアウトステージの組み合わせだ。グループFを２位で通過した場合、日本はラウンド32でグループCの首位チームと対戦する。さらに、その一戦を突破すると、ラウンド16ではグループEの２位とグループIの２位によるラウンド32の勝者