●今週は梅雨前線活動活発化 台風7号も北上へ●今週中頃で西日本は度々まとまった雨 今週末も再び雨量多くなるおそれ●台風の動向次第で雨の見通しも流動的 最新情報の確認はこまめに＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 日本付近は梅雨前線や湿った空気に伴う東西に長い帯状の雲が広がっています。この雲が掛かり続けたことで、きょう22日(月)の県内は弱い雨が降りやすい天気が続いています。また、今後の天気で心配なのが、フィリピンの東