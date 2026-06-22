ノースサファリをめぐるこれまでの動きです。敷地内には２０２４年１２月末時点で１８３棟の建物が残っていましたが、２０２６年３月末時点で３７棟に減少。動物も６４０頭(２４年１２月末)から２２６頭(２６年５月末)に減っています。こういったことからノースサファリ側は、これ以上建物が増えることがない、撤去を進めているなどの理由から、札幌市が出した除却命令の取り消しなどを求めていて、６月２２日に不服審