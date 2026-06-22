食料品の消費税を来年4月から1%に引き下げるなどとした超党派の「国民会議」での議長案について、自民党はきょう、税制調査会などの会合をひらき、意見交換を行いました。国民会議の議長を務める小野寺税調会長が示した案では、来年4月から食料品の消費税を2年間1%に引き下げ、残りの1%分で中低所得者への給付をおこなうとしています。これについて、自民党はきょう午後、税制調査会などの会合をひらき、予定通り消費税減税を進め