高市総理が日々の移動で使用する公用車が、きょう付けで新しくなりました。高市総理はこれまで、日々の移動に使用する公用車にトヨタ自動車の最高級ブランド「センチュリー」のセダンタイプを使用していましたが、22日付けで「走る執務室」を謳うSUV＝スポーツタイプ多目的車に切り替わりました。木原稔 官房長官「総理大臣車の更新については従前から車両の状態等を勘案しつつ、更新を行ってきているところです」木原官房長