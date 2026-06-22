高市早苗首相は22日、維新の吉村代表との会談で、「副首都」構想関連法案を巡り、「大阪都構想」の賛否を問う住民投票を大阪府全域で実施可能とする内容の付則を削除するよう求めた。吉村氏が記者団に明らかにした。