ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」が23日に開幕する。今節の佐藤姓は翼、隆太郎（32＝東京）の2人。ともに前検日の気配は悪くなかった。2節前の高田綾が好ムードだった55号機を手にして、まずまずの感触だったのが翼。一方で「もらったまま乗りました」の隆太郎も「出ていく感じはないけど、楽しみはある足です。班では変わりなかったけど、スタートはしっかり届いていました」と相棒の16号機に合格点をつ