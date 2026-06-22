土地家屋調査士と土地の境界を確認する中居正樹さん（右端）＝22日午前、石川県内灘町2024年の能登半島地震で広範囲に液状化被害が発生した石川県内灘町で22日、土地の境界を画定する地籍調査の「現地立ち会い」が始まり、町が委託した土地家屋調査士が境界を確認した。町は既に地籍調査を進めており、所有者が立ち会うのは初めて。地盤が水平方向に動く側方流動で境界にずれが生じており、住宅再建やインフラ復旧の遅れにつな