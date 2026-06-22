高市総理大臣と日本維新の会の吉村代表が22日、会談し、今の国会で皇室典範の改正、「副首都法案」の成立、衆院の定数削減を実現することを確認しました。与党党首会談は、午後5時半頃から約30分間、総理官邸で開かれ、維新の議員でもある遠藤総理補佐官も同席した。会談で高市総理と吉村代表は、今の国会で皇室典範の改正、「副首都法案」の成立、衆議院の定数削減を実現することを確認。このうち、「副首都」構想の実現に向けた