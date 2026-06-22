【あすの天気】九州は一日雨道路の冠水や土砂災害などに注意あす（火）は、高気圧の圏内となって西日本や東日本は日差しの出る所も多い一方、九州付近で前線が北上することで、九州は一日雨が降り続くでしょう。活発な雨雲が流れ込むところもありますので、道路の冠水や土砂災害などに気をつけましょう。【進路図を見る】台風7号はいつ、どこに？北日本は湿った空気の影響であす午前にかけて雨が降りそうです。また、東日本から