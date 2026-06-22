俳優の奥智哉（21）と男性7人組「原因は自分にある。」の杢代和人（22）が22日、都内でダブル主演を務めるテレビ東京「僕は夏のなか」（7月1日スタート、水曜深夜0・30）の記者会見に出席した。主題歌は福山雅治の「蛍」。杢代は「二度見しました。撮影中に知ったんですけど、2人で“うそでしょ！？”って」と驚きを語り、奥は「腰抜かしました。“マジかよ！本当に福山さん？”みたいな。感謝感謝ですね」と喜んだ。共通の