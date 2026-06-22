【ブリュッセル＝狩野洋平】ベルギー訪問中の天皇、皇后両陛下は２１日夜（日本時間２２日未明）、滞在先の王室の別荘「シエルニョン城」で、フィリップ国王一家と夕食を共にされた。これに先立ち、両陛下は国王夫妻のほか、長女で王位継承順位１位のエリザベート王女（２４）をはじめとする夫妻の子供４人と別荘の庭で記念撮影に臨まれた。南部ウイエにある豊かな自然に囲まれた別荘は、王族の婚約発表などに使われる由緒あ