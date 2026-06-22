東京・江東区の会社事務所を兼ねた住宅に侵入し強盗しようとした疑いで、リクルーター役の男が逮捕されました。住所・職業不詳の沼田海翔容疑者（25）は、2026年3月、東京・江東区の会社事務所を兼ねた住宅にガラスを割って侵入し、住人の夫婦に暴行を加えて金品を奪おうとした疑いが持たれています。この事件では、すでに実行役など5人が逮捕・起訴されていて、沼田容疑者は実行役を集めるリクルーター役で、さらに事件当時は現場