俳優黒川想矢（16）が21日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）にVTR出演。舘ひろし（76）が代表を務める「舘プロ」入りを決めた経緯を語った。黒川は11歳のときに、NHKBSドラマ「剣樹抄〜光圀公と俺〜」で共演。その現場で舘に直談判し、事務所入りが決まったという。黒川は「静かに現場にいらっしゃって、『舘』って書いてある椅子に座って、コーヒーを飲んでらっしゃるんですけど。周りに黒い人たちがたくさんいるん