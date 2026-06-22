IntelとAMDが主導するx86アーキテクチャの推進団体「x86 Ecosystem Advisory Group」がAI処理のためのx86拡張命令「AI Compute Extensions(ACE)」の仕様を2026年6月15日に公開しました。AI Compute Extensions (ACE) Specification - x86 Ecosystem Advisory Grouphttps://x86ecosystem.org/resource/ai-compute-extensions-ace-specification/ACE: A Shared Path to Faster Matrix Math on x86 - x86 Ecosystem Advisory Grouphtt