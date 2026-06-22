議論が進められている北陸新幹線の敦賀―新大阪間の延伸ルート。今国会中のル-ト決定を目指している与党整備委員会は、6月30日に京都府知事と京都市長へのヒアリングを実施する方針を決めました。 6月19日の整備委員会では、東京-新大阪間の全線開業を想定した「一体評価」で、「小浜・京都ルート」の費用対効果が最も高いとする新しい試算が国土交通省から示されました。なお、未開業区間のみが対象の「個