ボートレース戸田の「ヴィーナスシリーズ第６戦戸田中央メディックス埼玉杯」は２２日、準優勝戦が行われた。平山智加（４０＝香川）は１１Ｒ、インからコンマ１３のスタートで逃げて快勝。当地３節連続となる優出を決めた。「５日目は感じが良くて試運転から良かった。回った後が良くて伸びも序盤より上積みができて、かなりやられていた人と一緒になった。バランスが取れ上位と言っていい。ただ、スタートが難しい。行ける範