北中米Ｗ杯１次リーグＪ組のオーストリアが、難敵撃破に自信をのぞかせている。２２日（日本時間２３日）のアルゼンチン戦を前に、米国・ダラスで記者会見を実施。ベルギー紙「ＨＬＭ」によると、オーストリアのラルフ・ラングニック監督は「大金を稼ぎたい人はオーストリアに賭けるべきだ。ブックメーカーやアルゴリズムを含め、誰もがわれわれがこの試合に負けると決めつけているようだが、私はそうは思わない」と自信をのぞ