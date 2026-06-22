Ｊ１浦和は２２日、オーストラリア１部ニューカッスル・ジェッツを退団した元日本代表ＭＦ水沼宏太（３６）が、完全移籍で加入したと発表した。Ｊリーグへの復帰は２０２５年１月以来、約１年半ぶり。水沼はクラブを通じてコメントを発表し、「浦和レッズには世界に誇るファン・サポーターのみなさんがいます。埼玉スタジアムで、みなさんとともに闘える日を今から楽しみにしています！必ず優勝しましょう！」などと意気込んだ。