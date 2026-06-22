柔道のグランドスラム（ＧＳ）・ウランバートル大会で女子５２キロ級を制した阿部詩（パーク２４）が２２日、成田空港に帰国した。今年の初戦を優勝で終え「オリンピックに向けてのポイントという部分で、いいスタートを切れたかなと思う」と充実の表情で振り返った。６月の大会から、２８年ロサンゼルス五輪でのシード権などにつながるポイントレースがスタート。阿部は「雰囲気はあまり他の大会とは変わらなかった。ただ出場