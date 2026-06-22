【モデルプレス＝2026/06/22】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大場花菜が6月21日、自身のInstagramを更新。コンサートのオフショットを披露し、話題となっている。【写真】イコラブメンバー「艶肌でドキッとした」美肩チラリの振り向きショット◆大場花菜、肩出し衣装姿公開大場は「イコラブ国立競技場でのコンサート 2日間ありがとうございました」とつづり、6月20日と21日の2日間に渡り東京・MU