サッカーW杯のチュニジア戦で日本が完勝すると、東京・渋谷のスクランブル交差点では、人々がハイタッチを交わすなどお祭り騒ぎになった。物を投げるなど一部で迷惑行為もあった模様だ。しかし、海外のメディアなどからは、ゴミ拾い同様に礼儀正しかった、などと賞賛の声も相次いでいる。ペットボトルを投げるなど一部で迷惑行為はあったが...横断歩道の信号が青に変わると、サムライブルーのユニフォームを着た若者らが、手を突き