引退する500系新幹線とドクターイエロー（提供：JR西日本） JR西日本は22日、検査車両「ドクターイエロー」と500系新幹線がともに2027年1月に引退することを発表しました。 JR西日本によりますと、山陽新幹線で2005年から運行した「ドクターイエロー」は1月に検測運転を終了します。JR東海が持っていた「ドクターイエロー」は2025年1月に引退したため、これで全国全ての「