「nobinobi 2026」 SNSフォロワー数約180万人の人気クリエイター・つむぱぱが発起人を務めるファミリー野外フェス「nobinobi 2026」が、11月7日・8日の2日間、神奈川県横須賀市の「長井海の手公園 ソレイユの丘」で開催される。■出演アーティスト第一弾が解禁、ケロポンズら出演アーティスト第一弾として、YouTube再生回数1.7億回を突破した「エビカニクス」で知られるケロポンズの2年連続出演が決定した。さらに