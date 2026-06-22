ユーロ円一時１８５．３８レベル、再び高値更新＝ロンドン為替 ロンドン序盤、クロス円が堅調。ユーロドルの下げ渋りとともにユーロ円は185.38レベルに本日の高値を更新した。ポンド円も同様に213.90レベルに高値を更新している。 ドル円はロンドン序盤に161.79レベルと、先週の高値161.81レベルに迫ったが、上抜けには至らず。しかし、足元では161.70台に高止まりしている。 基本的には米国とイ