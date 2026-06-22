東京時間17:39現在 香港ハンセン指数 23768.52（-156.29-0.65%） 中国上海総合指数 4163.10（+72.62+1.78%） 台湾加権指数 47741.51（+1276.31+2.75%） 韓国総合株価指数 9114.55（+62.13+0.69%） 豪ＡＳＸ２００指数 8816.14（-12.53-0.14%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77184.75（+381.85+0.50%） ２２日のアジア株は総じて上昇。米国とイランによる和平協議の先行き不透明感は依