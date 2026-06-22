ユーロ圏１０年債利回り格差仏７６、伊７１ｂｐやや拡大 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:27時点）（%） ドイツ2.967 フランス3.723（+76） イタリア3.677（+71） スペイン3.435（+47） オランダ3.082（+12） ギリシャ3.64（+67） ポルトガル3.328（+36） ベルギー3.518（+55） オーストリア3.213（+25） アイルランド3.139