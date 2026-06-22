いまが旬のヤマモモが、高知県南国市の農園で実り、6月22日、地元の子どもたちが収穫を体験しました。赤く色づいたヤマモモの実。南国市十市でヤマモモを栽培している土居農園では、5月末から、収穫が行われています。22日は、近くの十市小学校の2年生46人が地元の特産物を学ぶ授業の一環で、ヤマモモの収穫に挑戦しました。農園では、約140本のヤマモモの木が植えられていて、子どもたちは手を伸ばして果実を摘み取ったり、網を使