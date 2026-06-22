中部大学人文学部の玉田敦子教授が投稿したＳＮＳのスクリーンショット。（東京＝新華社配信）【新華社東京6月22日】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で、試合後にごみ拾いをする日本人サポーターが注目を集めた。海外の視聴者にもおなじみの光景が、日本国内で議論を呼んでいる。サポーターが袋を手にスタンドを清掃する写真がインターネット上で拡散し、国際サッカー連盟（FIFA）も交流サイト（SNS）に称賛の