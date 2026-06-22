松山競輪場で開催されるG1「第69回オールスター競輪」（8月11〜16日）の出場選手が発表された。真杉匠（27＝栃木）が9973票を集め、初のファン投票1位に輝いた。真杉は「ファン投票1位に選んでいただきありがとうございます。改めて、たくさんの方に応援していただいていると実感しました。オールスター競輪はファンの皆さまあっての特別な大会だと思うので、この期待に応えられるように精いっぱい頑張りたいです」と2度目の優勝