東京都の小池百合子知事東京都の小池百合子知事が、2016年の就任時から続けてきた自身の給与半減措置を今年7月末で取りやめることが22日、都への取材で分かった。小池氏は初当選した16年の知事選で「身を切る改革」の一つとして給与半減を公約に掲げ、就任後に条例案を提出。1年間の時限措置として可決され、毎年改正して延長していた。25年6月に可決された条例では期間が今年7月末までとなっているが、都は条例改正案を提出し