全国大学生協連と連携協定書を交わした「ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会」の浜住治郎さん（左）＝22日午後、東京都杉並区NPO法人「ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会」と全国大学生協連は22日、東京都の大学生協杉並会館で、原爆体験や被爆者運動に関する資料の保存、活用について連携協定を結んだ。学生ら若い世代が原爆被害を知り、行動する機会の創出も目指す。継承する会代表理事で、日本原水爆被害者