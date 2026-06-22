9月に開幕するアジア大会は、地元愛知県の食材を多くの人に楽しんでもらうチャンスでもあります。ただ、“なごやめし”は、文化の違いでそのまま提供できないものもあるんです。 【写真を見る】｢なごやめし｣ ムスリム･ベジタリアン･ビーガンの人たちにも楽しんでもらう“ひと工夫” アジア大会で愛知･名古屋のグルメも思い出に （柳沢彩美アナウンサー）個人差・地域差ももちろんあるんですが、例えばイスラム教を信