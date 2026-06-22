タレントのマツコ・デラックス（53）が22日、月曜コメンテーターを務めるTOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、かつて社会現象にもなった動物園の人気者の現在に驚きを口にした。番組では、千葉市動物公園を取材。05年ごろに二本足で立つレッサーパンダとして大きな話題になった風太の近況を調査した。風太は現在22歳で、日本で飼育されているレッサーパンダでは最高齢。飼育員によると、レッサーパンダ