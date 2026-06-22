鹿児島県の温泉施設で、家族と入浴中だった5歳の男の子が行方不明になっています。行方不明になっているのは、熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣くん（5）です。警察などによりますと、きのう午後3時半ごろ、鹿児島県霧島市の温泉施設「かれい川の湯」で、「子どもがいなくなった。川に落ちた可能性がある」と母親から消防に通報がありました。両親が先に脱衣所に上がり、3分ほど目を離したところ、浴槽に浸かっていた嶺臣くんの姿