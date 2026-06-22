今月19日、東京・北区の小学校から出火し、児童ら11人がケガをした火事で、現場となった小学校が26日（金）まで休校することがわかりました。今月19日、北区の滝野川第三小学校で、児童ら11人がケガをした火事では、現場となった小学校は22日（月）が臨時休校となっていました。北区によりますと、この火事の影響を受け、さらに23日（火）から26日（金）まで休校を延長することが決まったということです。保護者には連絡済みで、29