元アップアップガールズ（仮）のタレント小山星流（こやませいな、25）が21日、東京・浅草に自身の経営するクレープ店「せいちゃんずCREPE」をオープンした。開店前のセレモニーで小山は「本日、6月21日、『せいちゃんずCREPE』がグランドオープンします。私はアイドル2年目のときに、クレープ屋さんをやりたいという夢を持ちまして、そこから約4年で夢をかなえられました。でもこれからが本番だと思うので、私の新しい人生、『せ