【KAME BEER】 6月22日 開発決定 【拡大画像へ】 アサヒビールは、新商品のテスト販売サイト「アサヒ空想開発局」にて、アーティストの亀梨和也さんと共同で、コラボビール「KAME BEER」を開発する。 「アサヒ空想開発局」では、コラボレーション第1弾として江頭2:50さんと共同開発した「アサヒEGA BEER」を発売。2025年9月の数量限定販売時に好評を博し、今年6月に