【第34話】 6月22日無料公開 第34話を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月22日、しげの秀一氏によるマンガ「昴と彗星」第34話「大混戦」をヤンマガWebで無料公開した。 第34話では、瀬戸のアウディに昴が追いつき攻撃を開始。勝負はつっこみ勝負になり、駆け引きが始まる。 なお、最新話となる第37話「クルサード 動く」も70ポイントで公開されている。 ヤンマガWeb「昴と彗