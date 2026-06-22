22日夕方、秋田市寺内児桜の雑木林でクマが目撃されました。付近には寺内小学校があります。秋田臨港警察署の調べによりますと22日午後4時15分ごろ、秋田市寺内児桜3丁目の雑木林にクマ1頭がいるのを、秋田市の60代の女性が車の中から目撃しました。クマの体長は約90センチです。最も近い民家までは10メートルほどで、寺内小学校までは約400メートルです。