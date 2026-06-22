22日午後1時半ごろ、鹿角市の国道を歩いて渡っていた81歳の女性が軽乗用車にはねられ死亡しました。事故があったのは鹿角市十和田毛馬内の国道103号と国道282号が交わる十字路です。警察と消防によりますと22日午後1時半ごろ、国道103号を走っていた軽乗用車が小坂町方面へ右折したところ、道路を歩いて渡っていた女性を跳ねました。はねられたのは近くに住む和田米子さん81歳で、意識不明の状態で大館市内の病院に運ばれましたが