6月22日、長崎ヴェルカは、横浜エクセレンスへ期限付移籍していた永野威旺と、2026－27シーズンの選手契約継続に合意したことを発表した。永野は7月1日から長崎へ復帰する。 長崎県出身で現在23歳の永野は、178センチ70キロのポイントガード兼シューティングガード。県立長崎東高校から名古屋学院大学へと進学し、同大在学中の2023－24シーズンに新潟アルビレックスBB、2024