2025年あたりから、岩瀬洋志の新境地を目にする機会が増えたように感じる。 参考：『DREAM STAGE』岩瀬洋志が見せる繊細な表現美貌だけではない“役者としての真価” 例えば、2025年7月期のドラマ『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』（カンテレ・フジテレビ系）。同作で岩瀬は人生の岐路に立つ3人の登場人物の価値観をすべて受け入れてくれる北くんという美青年を好演。その名を一気に