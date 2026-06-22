PLAVEが、9月より開催する初のワールドツアー『2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC]』の日本公演の詳細を発表。また、特設サイトもオープンした。 （関連：PLAVE、初日本単独ライブで示した進化と“リアルさ”未来を語り続ける先にあるもの――無二である理由を観た） 本公演は、2026年9月26日、27日の2日間にわたり、神奈川 ぴあアリーナMMにて開催される。チケットは、