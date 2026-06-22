岡山の新たな魅力を作り出そうと企業が百貨店のバイヤーからアドバイスを受け商品を開発する事業が今年も始まりました。 【写真を見る】「岡山の新たな魅力を」企業が百貨店のバイヤーからアドバイスを受け商品開発へ今年は高校生も参加 商工会の狙いは 岡山県商工会連合会が企画したもので11の事業者に対し、百貨店のバイヤーらが商品開発のアドバイスをします。助言を受ける事業者は、飲食店や皮製品を扱