ギラヴァンツ北九州は22日、増本浩平監督との契約を解除し、百年構想リーグをもって解任することを発表した。なお、後任人事については準備が整い次第、発表する予定だという。24年から北九州を率いた増本監督。百年構想リーグではWEST-B最下位となり、プレーオフラウンドの結果、40チーム中最下位に終わっていた。クラブを通じ、増本監督は以下のようにコメントしている。「ギラヴァンツ北九州に関わる全ての皆様。2年半ど